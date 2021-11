Nederhorst on Ice gaat verder met de opbouw: "We laten doorgaan wat mogelijk is"

Wat er ook in de persconferentie van vanavond wordt aangekondigd, Nederhorst on Ice gaat hoe dan ook verder met de opbouw van de locatie. "We kunnen niet anders", aldus voorzitter Bart IJkhout.

Op 27 november staat de eerste dag van Nederhorst on Ice gepland. "Het is allemaal heel erg onzeker, maar we gaan doen wat er mogelijk is." Voorzitter Bart IJkhout probeert positief te blijven. "We gaan per week of misschien wel per dag bekijken wat er kan en mag. We gaan sowieso door met de opbouw, we kunnen niet anders."

De afgelopen periode zijn er in overleg met de gemeente al veel aanpassingen gemaakt aan het schaats-evenement. In plaats van één in- en uitgang is de looproute gescheiden. Voor het koek-en zopie terrein zal er sowieso worden gewerkt met een QR-check. Welke creativiteit er verder nog aan te pas moet komen, zal vanavond blijken.