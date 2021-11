Escortbureaus kampen met enorm personeelstekort: "Ik moet tachtig procent afzeggen"

De eigenaar van escortbureau Yantra vermoedt dat ze ongeveer tachtig procent van alle aanvragen op dit moment moet afzeggen. "We zijn vanwege corona best lang dicht geweest, toen zijn veel dames bij ons weggegaan. Sinds we weer open zijn heb ik maar twee sollicitaties gehad. Normaal krijg ik vijf e-mails per maand. Ik heb normaal zo rond de twintig mensen in dienst, nu zijn dat er acht. Ik zou niet weten waar alle dames heen zijn gegaan."



Ook andere Amsterdamse escortbureaus hebben te maken met een tekort aan personeel. The Courtesan Club zou naar eigen zeggen ongeveer vijftien extra dames kunnen gebruiken. "Ik denk dat de dames wachten tot corona echt voorbij is en ik vind dat ook wel logisch," vertelt eigenaar Gudrun Wilsterman. "Mensen willen geen onnodig risico nemen. Ik denk dat ik ongeveer twee of drie klanten per dag moet teleurstellen omdat er geen dames beschikbaar zijn."

Verlies

Volgens Chris Bosman van escortbureau Dreams and Desires is het aanbod van personeel een probleem waar alle escortbureaus al langere tijd last van hebben. Volgens Bosman is de belangrijkste reden dat escortbureaus niet mogen adverteren. Toch ziet hij de laatste tijd wel een toename. "De laatste zeven maanden hebben we steeds meer moeite om nieuwe dames te vinden. Ik heb nu vijftien mensen in dienst, maar zou er makkelijk tien bij kunnen gebruiken." Bosman noemt het een luxeprobleem. "Klanten moeten nu gewoon een paar dagen langer wachten."

Escortbureau Yantra: "Nu de markt weer aantrekt hebben, hebben we echt extra escorts nodig. Daarom loven we vijfhonderd euro uit aan dames die bij ons komen werken. Op dit moment draaien we verlies. Tijdens de lockdown was dat ook het geval, maar toen kregen we tenminste nog steun."