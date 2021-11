Gevaarlijke situatie rondom Wilhelminabrug voor de kerst aangepast

De gemeente Zaanstad past voor het eind van het jaar de gevaarlijke situatie op en rond de Wilhelminabrug aan. Slechts een week na de opening van de brug in mei 2020 gebeurde er al meerdere ongelukken. De slinger in de bocht verdwijnt en het fietspad sluit op een andere, logischere wijze aan op de Nicolaasstraat.

Vlak nadat de Wilhelminabrug in mei 2020 in gebruik werd genomen, kreeg de gemeente meerdere meldingen van (fiets)ongelukken. Zaanstad besloot daarop het fietspad af te sluiten met rood-witte barrières en de fietsers over de rijbaan – waar ook de auto’s rijden - te laten fietsen.

De gemeente schakelde een onafhankelijk extern onderzoeksbureau in om de situatie te onderzoeken en advies te geven over de mogelijkheden van een veiligere indeling van de brug. In maart kwam het onderzoeksbureau met een aantal varianten met mogelijke oplossingen. Uit de varianten is de meest haalbare gekozen en die laat de gemeente nu aanpassen.

Zo wordt de slinger in de bocht weggehaald en sluit het fietspad anders aan op de Nicolaasstraat en naar de Dam. Naast het definitief maken van de inrichting op en rondom de brug, zijn de verhoogde betonnen, schuine randen die de rijgedeeltes uit elkaar halen, gemerkt met een kleur. Deze worden vervangen door rood-witte attentiebakens, zodat het hoogteverschil meer opvalt.

Zie hieronder de chaos en gevaarlijke situaties rondom de Wilhelminabrug vlak na de opening in mei 2020.