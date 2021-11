Hoorn onderneemt geen actie na beeldenprotest J.P. Coen: 'Sprake van ludieke actie'

Burgemeester Jan Nieuwenburg gaat geen actie te ondernemen tegen de beeldenactie op de Roode Steen afgelopen weekend. Dat laat hij in een brief aan DRP-raadslid Menno Jas weten. Die had de burgemeester opgeroepen om maatregelen te nemen.

Het beeld van Maria Catherina Swanenburg - Collectief Ondeugend

Afgelopen zaterdag werd op het plein een beeld van de 'Goede Mie' tegenover die van J.P. Coen geplaatst. Een actie van het Collectief Ondeugend. 'Goede Mie' was een vrouw uit Leiden die in de 19e eeuw rond de 65 buurtgenoten vergiftigde. 23 van hen overleden. Het collectief noemde het 'een prima match' met het beeld van J.P. Coen. Maar daar dacht onder meer DRP anders over. Vooral ook vanwege de inhoud van de brief sprak de partij van terroristisch gedachtegoed. In de brief stond: 'betekent dat we deze instituten dan maar moeten opblazen? Nee toch zeker?' Ludieke actie DRP wilde dat de burgemeester maatregelen zou nemen. Maar Nieuwenburg zegt dat niet nodig te vinden. Na melding bij de politie en het (Contra)-terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) is onderzoek gedaan. "Die komen tot de conclusie dat deze actie naar zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid een ludieke protestactie tegen het standbeeld van J.P. Coen is", schrijft de burgemeester. Geen vervolgstappen De burgemeester ziet dan ook geen noodzaak om verdere stappen te nemen. "Omdat de verwijdering eenvoudig was en niet geleid heeft tot vernieling of noemenswaardige kosten."