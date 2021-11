Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek weer wekelijks hoorbaar op de beiaard van het raadhuis

Vanaf september was het stil rondom de toren van het raadhuis in Hilversum. De beiaard kreeg een grote onderhoudsbeurt. Vanaf 17 november mag stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek weer aan de bak en daar heeft hij zin in. Zijn geliefde instrument is weer in top conditie.

Aan het uit 1958 afkomstige instrument moest het nodige onderhoud gebeuren. Er zijn draden vervangen en de platgeslagen klepels zijn weer opgeschuurd. Verder is er een extra hokje gebouwd voor toeschouwers en de oude elektromagnetische hamers zijn vervangen door een nieuw systeem wat een minder agressief geluid geeft. Maar bovenal, en daar is Wim het meest trots op, heeft de toren een nieuw klavier.

Vanaf woensdag 17 november is Ruitenbeek weer iedere woensdag te horen tussen 11:00 en 12:00 uur. "Het nieuwe klavier is heel erg stil en heeft weinig bijgeluiden. Wat exact mijn eerste nummer gaat worden op de 17e weet ik nog niet. Ik wil in ieder geval verschillende soorten muziek gaan uitproberen. Er zal zeker een echte beiaard-compositie in zitten. Dat varieert van heel zacht tot hard. Dan kan ik ontdekken wat het klavier allemaal kan. Maar de sint is dan ook weer in het land, dus sinterklaasliedjes zullen zeker ook te horen zijn."

Unesco werelderfgoed

Sinds 2014 staat de beiaardcultuur op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Ergoed in Nederland. Door de plaatsing van deze traditie op de lijst van Unesco wordt de beiaardcultuur doorgegeven aan de volgende generaties en behoud het een plekje in het dagelijks leven van diverse steden in ons land.