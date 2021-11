Mannen staan plots in woonkamer bewoonster en halen huis overhoop

Bewoners aan de Popelmanslaan in Alkmaar zijn woensdagmiddag op een brute manier bedreigd door vier onbekende mannen in hun huis.

Woensdagmiddag zat de bewoonster in haar woonkamer toen vier mannen opeens voor haar stonden. Samen met andere bewoners in het huis werd ze bedreigd en werd haar woonkamer vervolgens overhoop gehaald.

De politie denkt dat de overvallers naar geld zochten. De vier verdachten zijn nog niet gevonden. De politie is op zoek naar getuigen en doet onderzoek.

Geen verband

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bedreigingen van woensdagmiddag niet in verband kunnen worden gebracht met eerdere overvallen in de regio.

De politie is namelijk nog altijd op zoek naar een bende die momenteel regio Alkmaar in haar greep houdt met een reeks gewelddadige overvallen. De daders linkt de politie onder andere aan de dodelijke overval op Berkhouter Sjaak Groot (72), de gewelddadige woningoverval op de familie Hemke in Heerhugowaard en het neerschieten van een bewoner van een huis in Noord-Scharwoude.