Wisseltruc van 1,8 miljoen van herinrichting ene weg naar de andere

Om de Gedempte Oostersingelgracht snel te vergroenen en misschien zelfs het water weer terug te brengen, haalt de gemeente Haarlem geld weg uit het potje dat bestemd was voor het veiliger maken van een kruispunt elders in de stad. Volgens een meerderheid van de gemeenteraad en ook wethouder Robbert Berkhout is dat mogelijk, zo bleek gisteren tijdens de begrotingsvergadering.

Al lang koestert de gemeente de wens om de zeven banen asfalt op de Gedempte Oostersingelgracht flink te verminderen. Dit was ooit een onderdeel van een belangrijke verkeersader in en uit de stad. Maar sinds de route van en naar de A9 is verlegd van de Amstersdamsevaart naar de Oudeweg, zijn er minder rijbanen nodig.

Om snel een vooronderzoek te starten om de weg hier opnieuw en vooral groen in te richten, heeft GroenLinks voorgesteld om 1,8 miljoen te herverdelen. Een deel van het geld dat gereserveerd was voor het verbreden van het kruispunt Amerikaweg - Schipholweg bij Schalkwijk kan volgens de partij vrijgemaakt worden.

Dat stuit tegen het zere been bij onder andere de VVD en de Actiepartij, die bang zijn dat het geld op de verkeerde plek wordt uitgegeven. De Actiepartij is bang dat er hierdoor nooit een veilige oversteek gemaakt gaat worden voor fietsers en voetgangers. "Groen gras op de Oostersingelgracht is dus belangrijker dan een veilige oversteek in Schalkwijk", stelt Gertjan Hulster van de Actiepartij. Maar volgens de berekening van GroenLinks blijft er nog acht ton voor over om het kruispunt Amerikaweg - Schipholweg veiliger te maken.