Honderd uur taakstraf voor drillrappers wegens opruiing en bezit van nepvuurwapen

De rechtbank heeft twee drillrappers uit West veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur vanwege opruiing en het bezit van een nepvuurwapen. In een videoclip roepen ze op om geweld te gebruiken tegen rivalen.

Dat meldt Het Parool. Het gaat om het nummer Intensive Care van rappers Biggskaki (de 24-jarige Diego M.) en Jorra (de 28 -jarige Jordan S). In de videoclip, die nog online staat, zijn onder meer schietgebaren en mannen die met echt lijkende vuurwapens zwaaien te zien. In de video richten de rappers zich vooral tegen hun opps. "Catch een opp, ik maak hem echt dood", is een van de teksten.

Het is volgens de krant voor het eerst dat de rechtbank drillrappers veroordeelt voor opruiing. Hoewel de rappers in de video niet een specifieke groep oproepen tot geweld, neemt de rechtbank vanwege de recente incidenten binnen de scene aan dat de rappers met opps rivaliserende drillrapgroepen bedoelen.

De rechter maakt een vergelijking met mensen die wegens opruiing werden veroordeeld omdat ze onder een video van een demonstratie tegen Zwarte Piet op Facebook teksten plaatsten. Daarin waren de teksten ook niet gericht op een persoon, maar op een nog onbekende groep demonstranten.

De advocaten van de rappers beriepen zich op artistieke uitingsvrijheid, maar volgens de rechtbank mag die beperkt worden wanneer de uitingen strafbaar zijn.