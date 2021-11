Indiener petitie bijzondere tandheelkunde: "Hoopvol dat er een goede oplossing komt"

In juni maakte het ziekenhuis bekend de afdeling bijzondere tandheelkunde te willen sluiten. Dat zorgde voor grote onrust bij patiënten en hun families. Hierop startte Nannie Kruissel uit Kwadijk, wiens zoon gebruik maakt van die speciale tandartsenzorg, een petitie om ervoor te zorgen dat de zorg niet uit het ziekenhuis verdwijnt. Deze werd door ruim 3.300 mensen ondertekend.

"Ik ben natuurlijk heel blij dat mijn zoon in ieder geval volgend jaar nog gewoon terecht kan in het Noordwest ziekenhuis", vertelt Kruissel, die ook met verkenner Anne Jonkman - door het ziekenhuis aangesteld om te adviseren over een goede oplossing - sprak. "Ook na het gesprek met de verkenner was ik positief. Jonkman komt zelf uit de medische wereld en wist precies waar ik het over had. Het was fijn om met hem te praten."

'Goed opgepakt'

Bij de ziekenhuistandarts kunnen mensen terecht die niet naar een normale tandarts kunnen. Bijvoorbeeld mensen die erg bang zijn om naar de tandarts te gaan, maar ook patiënten met een verstandelijke beperking, autisme, een extreme kokhalsreflex of kaakgewrichtsproblemen.

"Ik hoop heel erg dat het mogelijk blijft om verschillende medische behandelingen tegelijkertijd te laten uitvoeren. Dat zou voor mijn zoon echt een uitkomst zijn", zegt Kruissel. Ze vindt het 'fijn' dat het ziekenhuis erkent dat ze te hard van stapel liepen. "Daarna is het heel goed opgepakt."

De reden dat het ziekenhuis de bijzondere tandheelkunde niet meer binnen de muren van het ziekenhuis wil aanbieden, is de 'toenemende druk op de kritische capaciteit van Noordwest'. Daarom wordt de zoektocht naar een passende oplossing voortgezet. "En welke oplossing hier ook uitkomt, Noordwest zal altijd openblijven voor patiënten die multidisciplinaire en complexe zorg nodig hebben", belooft Noordwestbestuurder Haak-van der Lely.