KNVB ontsteld over coronaplannen kabinet, Ajax zet kaartverkoop door

De voetbalbond stipt aan dat de besmettingshaarden niet in de stadions plaatsvinden, maar er nu als eerste toch een streep lijkt te worden gezet door het publiek bij betaald voetbal.

"We hebben tienduizenden euro’s per locatie geïnvesteerd om alles coronaproof te maken voor de toeschouwers. Er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden", aldus de KNVB.

Nederland - Noorwegen

De komende weken vinden uiteenlopende wedstrijden plaats in het betaald voetbal in Nederland. Zo wordt dinsdag a.s. de interland Nederland – Noorwegen gespeeld. Daarnaast staan er in deze periode wedstrijden gepland in de Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen.

Als de maatregelen inderdaad drie weken aanhouden, dan kan Ajax het derde Champions League-duel tegen Sporting Lissabon op 7 december weer met publiek spelen. De Amsterdamse club zet de kaartverkoop voor het duel dan ook door. Indien er onverhoopt toch zonder publiek moet worden gespeeld, dan worden de verkochte kaarten vergoed, aldus de club.