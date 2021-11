Ondanks verandering gaat Kick Out Zwarte Piet demonstreren in Volendam

De sinterklaasintocht in Volendam gaat zondag door met een mix van zwarte en andere pieten. Dat heeft de gemeente Edam-Volendam en Sinterklaascomités gisteren bekendgemaakt. Ondanks de verandering gaat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreren. "Het kan nog steeds veranderen, het is nog geen zondag. De bal ligt nu bij de gemeente en Sinterklaascomités of zij het sinterklaasfeest voor alle kinderen belangrijker vinden dan een traditie die veel mensen buitensluit in standhoudt", vertelt Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet aan NH Radio in De Ontbijttafel.

De actiegroep heeft gesproken met de gemeente. "Uiteraard als we een demonstratie aankondigen dan gaan wij met de gemeente om de tafel. Voor nu, staat het vast dat wij zondag gaan demonstreren en dat vinden we jammer. We demonstreren liever niet", vertelt Afriyie. "Wij vinden het belangrijk dat we opkomen voor alle kinderen."

Johan Bond van het Volendamse Sinterklaascomité vindt het jammer dat het zo moet. "Geef ons dan wel de tijd om te veranderen. Het is een traditie van 100 jaar dat we niet in één jaar omgooien. We willen een tijdspad van twee of drie jaar", vertelt hij aan NH Nieuws.

Uitgescholden

Volgens Afriyie (KOZP) is de tijd gekomen. "Wij hoeven niet te wachten tot het vanzelf gebeurd en begrip opbrengen voor mensen die het mogelijk maken dat kinderen uit mijn gemeenschap worden uitgescholden omdat ze hun huidskleur vies vinden. Wij zijn Nederlanders en eisen ook onze plek op en we eisen dat onze kinderen kunnen deelnemen."

Bond is teleurgesteld dat er geen opening is om het proces in gang te zetten in een paar jaar. Volgens hem is dat nodig om de Volendammers om te krijgen. "Daar is veel werk voor nodig. Alles gaat zondag gewoon door en we gaan er een mooi feest van maken. Eerst gaan we kijken hoe het zondag gaat en daarna verder - we zijn positief en meegaand, maar Rome is ook niet gebouwd in één dag."

Momenteel zijn er 100 demonstranten aangemeld voor de KOZP demonstratie. Waar deze gehouden wordt, is nog niet bekend. "Wij zoeken niet de confrontatie op. Wij maken alleen duidelijk dat het sinterklaasfeest veel leuker, gezelliger en vreugdevoller kan", aldus Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet.