De Peiling: ik ga mij nu zeker aan de maatregelen houden

Het hoogste aantal coronabesmettingen werd gisteren gemeten en vandaag worden er nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheid. De nieuwe lockdown zal niet zo streng worden als eerdere regels die we met voorgaande lockdowns hebben gehad. Maar toch zijn ze pittig. Hoe sta jij tegenover deze nieuwe lockdown en ga jij je er heel strikt aan houden?

Hoe de lockdown er precies uit komt te zien horen we vanavond om 19:00 uur tijdens een nieuwe persconferentie. Bronnen melden aan de NOS dat de gedeeltelijke lockdown drie weken zal duren. Dat is een week langer dat de twee weken die het Outbreak Management Team eerder deze week adviseerde aan het demissionaire kabinet.

Maatregelen

Zoals het er nu uitziet moeten horeca en niet essentiële winkels vanaf morgen om 19:00 uur dicht, andere winkels zoals supermarkten moeten om 20:00 uur dicht en er wordt geadviseerd om thuis maximaal vier bezoekers te ontvangen. Ook wordt er gesproken over het uitbreiden van de CoronaCheck op meer plekken, zoals dierentuinen en pretparken. Bioscopen en theaters blijven waarschijnlijk wel open, in tegenstelling tot het advies van het OMT, die had aangeraden om deze te sluiten.

Vanavond om 19:00 uur zullen de maatregelen officieel bekendgemaakt worden. En die gaan dan 24 uur later in. Ben je het eens met de nieuwe maatregelen? En hebben we er de afgelopen tijd met zijn allen genoeg aan gedaan om de besmettingen zo laag mogelijk te houden? Ga jij je aan de maatregelen houden?