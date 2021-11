KHN begrijpt horeca die zich niet houdt aan sluitingstijd: "Horeca accepteert het niet meer"

De Koninklijke Horeca Nederland begrijpt het heel goed als restaurants zich niet gaan houden aan een sluitingstijd van 19.00 uur. Die sluitingstijd is een van de maatregelen die vanavond in de coronapersconferentie worden aangekondigd. Zij vinden dat de rekening van het falende kabinetsbeleid opnieuw bij horecaondernemers wordt neergelegd.

"We roepen niet op tot ongehoorzaamheid, maar we begrijpen de ondernemers zeker", benadrukt Rob Baltus van Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland.



Opnieuw gaat de horeca op slot in de avond tijdens de donkere dagen. "Het is de tijd van de warmte in een café opzoeken, verjaardagsborrels met familie. Vorig jaar ging dit ook al niet door", zegt Baltus.

Maar vooral een ontbrekende compensatie vanuit de overheid steekt in het verkeerde keelgat. De financiële compensatie vanuit de overheid is namelijk volgens de KHN nooit in de buurt van de 100 procent gekomen en volgens hun is de financiële rek er dan ook uit. "De horeca accepteert het niet meer dat er nóg meer maatregelen over de sector worden afgekondigd."

Stijging coronabesmettingen

Om het snel stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan, adviseert het OMT de sluitingstijd in de horeca aan te passen. 'Een symbolische maatregel', vindt de KHN, want de horeca is volgens hun met slechts 2,9 procent een bron van alle besmettingen.



De horecaondernemers hebben volgens Baltus de volksgezondheid altijd op nummer één gezet. "Alleen zijn de nieuwe maatregelen, zonder enige onderbouwing, dit keer echt een brug te ver."

Testen voor toegang voor iedereen ziet Baltus daarom in de toekomst als een oplossing. "We moeten open zijn voor iedereen en er moet geen tweedeling in de maatschappij zijn. Mensen met een groen vinkje komen gewoon verkouden het overvolle restaurant binnen. Zij denken: 'ik heb een groen vinkje, dus het mag'. Nee iedereen kan zich in de toekomst beter testen, gevaccineerd of ongevaccineerd."