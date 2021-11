Mooiste lampion voor Luuk en Nikki: 'kleuren-vogel, je mag zelf weten wie je wil zijn'

Er kwamen dit jaar weer genoeg prachtige zelfgeknutselde lampionnen langs de deuren: van versierde melkpakken tot schaapjes gemaakt van watten. Extra lastig om de 'mooiste' lampion uit kiezen. Toch staken er twee kandidaten uit Grootebroek met 'kop en schouder bovenuit'. Waaronder de kleuren-vogel van Luuk, met alle kleuren van de regenboog. "Ik heb deze gemaakt, omdat je zelf mag weten wie je wil zijn. Ik was eerst een meisje, maar wilde graag een jongen zijn", vertelt hij trots.

De vogel van Luuk heeft alle kleuren van de regenboog en ziet er echt uit als een kunstwerk. "Ik heb deze gemaakt, omdat je zelf mag weten wie je wil zijn. Ik was eerst een meisje, maar wilde graag een jongen zijn. Dat is heel kort nog zo." Soms 'gissen' klasgenoten wel wat, vertelt hij, maar 'het gaat heel goed'.

Vol trots laten ze de lampion zien aan verslaggever Samanta. Ook langs de deuren kregen broer en zus vaak te horen dat ze een hele mooie lampion hadden gemaakt. "Kijk, dit is de mijne", vertelt Luuk, terwijl hij zijn vogel omhoog houdt. Nikki vertelt opgewekt: "Dit is een smiley".

Als de verslaggever van NH Radio vanmorgen aanbelt bij de prijswinnaars, gaat de deur al snel open. "We wisten dat de deurbel zou gaan. Wij hadden onze lampion opgestuurd", vertelt Luuk. "En we hebben misschien een prijs gewonnen", voegt zijn zusje Nikki eraan toe.

Hij wist het al veel langer dat hij een jongen wilde zijn, vertelt hij. "Mensen zagen het niet aan de deur." Luuk vindt het fijn als jongen: "Ja, ik ben blij."

Binnen weten Luuk en Nikki nog niet wat de grote prijs is. "Als het veel spannender moet zijn, dan moet je gewoon je ogen dichtdoen", zegt Luuk enthousiast. Met de ogen dicht worden de winnaars verrast: "Oh, het is zo mooi!", zegt hij vol bewondering. "Mooi, een pet!", voegt Nikki toe.

In totaal krijgen zij negen kilo snoep. Zelf hadden ze het eigen opgehaalde snoep niet gewogen: 'alleen maar geteld'. In koor zingen ze nog één keer 'Sint-Maarten Mik Mak'.