Buitenzwembad Heersdiep blijft open, ook voor mensen zonder QR-code: 'grondige reden'

De hele winter is het buitenzwembad al standaard open. "Wij zijn het hele jaar open met ons buitenbad en met die temperatuur van 28 graden met het water, valt dat buiten wel mee", vertelt hij. Nieuw is dat de zaterdagochtend speciaal wordt 'gereserveerd' voor mensen zonder QR-code. En mocht het koud worden, dan geldt: "Af en toe met de neus onder water."

Bovendien gelden de regels in het zwembad, die verspreiding van het coronavirus tegengaan. "Drie personen zwemmen in een baan en daardoor kunnen mensen voldoende afstand tot elkaar hebben. Het is in de buitenlucht: een betere ventilatie dan buiten kun je niet hebben", vertelt hij. "Dus we maken ons hier totaal geen zorgen om."

Geen zorgen

"Wij hebben in januari, begin dit jaar, ook ons buitenbad opengedaan toen het gehele zwembad nog dicht was. Toen waren er nog helemaal geen vaccinaties en zwommen mensen ook gewoon netjes", laat De Jong weten.

Bovendien is het buitenbad via buiten te betreden en is er geen noodzaak om het gebouw in te gaan. En hierbij gaat alles volgens het zwembad volgens de regels: 'dit kan gewoon'. "We laten de mensen via buiten naar het buitenbad toelopen en ze kleden zich buiten om. Dat is dan iets heel Spartaans, met de blote billen buiten staan", lacht hij.

Aanstaande zaterdag is 'er gewoon nog plek tussen 9.00 en 12.00 uur'. Bezoekers kunnen een plekje reserveren via de website.