Begraafplaats Bosdrift is in ere hersteld en opent haar deuren vanaf 17 november

Begraafplaats Bosdrift in Hilversum is waarschijnlijk één van de mooiste begraafplaatsen van ons land. Niet voor niets is het complex uit 1889 uitgeroepen tot rijksmonument. Na een uitgebreide renovatie opent Bosdrift op 17 november weer haar deuren. Voor bezoekers en voor begrafenissen.

In volle glorie lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan op Bosdrift. Met respect voor het oorspronkelijke ontwerp van architect Leonard Springer is de begraafplaats weer in ere hersteld. Ook het pand, wat al tientallen jaren leeg stond, is gerenoveerd en weer in gebruik genomen. Hierbij zijn alle oorspronkelijke en door de tijd ontstane kenmerken zo veel mogelijk behouden. Ook het luiden van de oude bel tijdens begrafenissen komt weer terug.

Vanaf 1963 werden er op de begraafplaats alleen nog maar bijzettingen gedaan. Door de decennia heen raakte het complex steeds meer in verval. In 2019 werd Anita van Loon directeur van Uitvaartstichting Hilversum. Ze wist het direct: met deze begraafplaats en het prachtige monumentale pand midden in Hilversum wil ik iets!

"De ornamenten in de eerste klas wachtruimte zijn uiteraard gerenoveerd, maar we zijn veel verder gegaan om de oude details van het pand te bewaren", vertelt Van Loon. "Op sommige stukken muur zit stucwerk, andere delen kijk je naar een ruwe muur. De oude vloer is behouden. Soms puur, soms met in het verleden geverfde delen. De tijdgeest van het pand hebben we op deze manier kunnen bewaren."

Rouwcafé

In alles straalt Van Loon uit dat ze voelt op welke manier deze begraafplaats een plek in de maatschappij kan hebben. "In de zomer zitten mensen op een bankje en voelt Bosdrift aan als een stadspark. In de winter lopen mensen er verloren bij. De oude tweede klas wachtruimte is daarom omgebouwd tot een rouwcafé, iets unieks in Nederland. Vrijwilligers bieden daar bezoekers van de begraafplaats een luisterend oor. En een gratis kopje koffie of thee. Het hoeft niet alleen maar over geld te gaan. Wij willen verbinden."

Opening

De week van 17 november staat in het teken van de opening van Bosdrift. Op de eerste dag zal de begraafplaats worden bezocht door onder andere een afvaardiging van het college van B&W van de gemeente Hilversum. Wethouder Scheepers zal de officiële openingshandeling verrichten. 18 november zijn omwonenden welkom op de begraafplaats. En de 19e is er een bijeenkomst voor iedereen die meegewerkt heeft aan de renovatie en mensen uit de uitvaartbranche.

In het weekend van 20 en 21 november is er open huis voor alle belangstellenden die benieuwd zijn hoe prachtig de begraafplaats is geworden. Bosdrift: een historische begraafplaats in ere hersteld.