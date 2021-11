Ook in Haarlem ban op reclame voor plofkippen en vliegreizen in bushokjes

Na Den Haag gaat ook Haarlem reclame in de openbare ruimte verbieden, waarin producten worden aangeboden die slecht zijn voor het klimaat. Dus geen aanbiedingen meer van vliegreizen, auto's of vlees uit de bio-industrie in de bushokjes of op reclamezuilen langs de weg.

De Haarlemse gemeenteraad heeft hiervoor gisteren een motie van GroenLinks aangenomen. De wethouder moet nu in gesprek met de exploitant van de reclameborden in de openbare ruimte om dit voor elkaar te krijgen. Het is volgens de grootste partij van de stad 'alsof je pleit voor het stoppen met roken, terwijl je een sigaret aanbiedt'.

Waar in Den Haag vooralsnog alleen gekozen is voor een ban op reclames van benzineauto's en vliegreizen, gaat Haarlem een stapje verder. Ook de aanbiedingen voor plofkippen en kiloknallers zijn niet langer gewenst. "Omdat de vleesindustrie met 17 procent stevig bijdraagt aan de CO2-uitstoot", meldt de partij in een persbericht. "Het verminderen van de consumptie ervan zal dan ook bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot."

Alleen de rechtse partijen, inclusief CDA-raadslid Peter Klaver zijn geen voorstander van een dergelijk verbod. "Ik ben tegen een reclamepolitie", verwoorde Louise van Zetten van Hart van Haarlem dit sentiment.