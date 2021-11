Veel afzeggingen door vervroegde sluiting: streep door (kerst)borrels, strop voor horeca

Had je voor vanavond een feest in de agenda staan? Dan heb je daar waarschijnlijk al een streep door gezet. Die streep gaat ook door veel feesten en kerstborrels die de komende drie weken in de horeca gepland stonden. In ieder geval voor feesten en borrels die tot in de late uurtjes zouden duren.

Rob Baltus van Nadorst: streep door kerstborrels, strop voor horeca - Restaurant de Nadorst/Rob Baltus (LinkedIn)

Vanaf het moment dat er geruchten over nieuwe maatregelen de wereld in waren geholpen, regent het in restaurant Nadorst van Rob Baltus afzeggingen. "We hebben sinds woensdag al een omzetdaling van 55.000 euro, omdat bedrijven bij ons afzeggen" vertelt Baltus, tevens voorzitter van Koninlijke Horeca Nederland Noord-Holland. Veel bedrijven vieren namelijk hun kerstborrel buitenshuis, als cadeau voor het personeel. Baltus begrijpt dat bedrijven niet anders kunnen dan afzeggen. "Ze kunnen het hun personeel niet aandoen om met een grote club in een zaal te staan en kerstpakketten uit te delen. Dat kunnen werkgevers niet maken." Tonnen omzetverlies Ook bij Frank Wiese, met vijf restaurants in West-Friesland, stromen de afzeggingen binnen. "Bij mij, bij hotels, overal stromen de afzeggingen binnen. Bedrijven willen niet meer met grote groepen ergens eten." Het zorgt voor Wiese voor een omzetverlies dat in de tonnen loopt. "Ik ben de komende vijf jaar bezig om dit terug te verdienen, want steun van de overheid krijgen we nauwelijks."

NH Nieuws

Iedereen testen Volgens Baltus staat de horeca opnieuw met de rug tegen de muur. "Uit onderzoek blijkt dat de besmettingen maar voor 2,9 procent uit de horeca vandaan komen. Dat valt best mee. We doen er vanaf het begin al alles aan om de besmettingen tegen te houden, maar als iedereen na het bezoek in de kroeg verder thuis gaat borrelen, daar kunnen we niets aan doen." Het voelt voor de horeca als opnieuw een straf. "Wij zijn weer de dupe." Ook Wiese beaamd dit. "Het is niet mijn keuze om dicht te gaan. We doen er alles aan. We checken de app bij de deur, we zorgen voor maatregelen en het is niet genoeg." 'Geen onderscheid meer' Een oplossing ziet Baltus in het testen voor toegang voor iedereen. "Ook voor de gevaccineerden. Ik weet dat dat niet eerlijk klinkt, aangezien we meer vrijheid zouden krijgen na een prik, maar er moet geen onderscheid meer worden gemaakt."