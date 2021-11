Amsterdam NL V Doorvaarvignet dubbel zo duur voor pleziervaart: ''Dit was niet de afspraak''

Vanaf januari 2022 moet iedereen die door de grachten van Amsterdam wil varen in het bezit zijn van een doorvaartvignet. Het vignet gaat veertig euro kosten en is drie kalenderjaren geldig. De prijs is twee keer zo hoog als voorheen afgesproken. "Een kwartje op de brandstof was ook niet veel, maar daar hebben ze het nu nog over."

Wethouder Egbert de Vries (Water) schreef in een brief aan de gemeenteraad dat het doorvaartvignet veertig euro zal gaan kosten, omdat de eerder afgesproken prijs van twintig euro niet kostendekkend bleek te zijn. Voor Gerdina Krijger van de HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie, kwam dat als een verrassing: "We hebben aangeboden om de gemeente te helpen, maar het bleef helemaal stil tot er ineens een bedrag van veertig euro kwam."

Krijger zegt dat het vignet geldt voor boten uit jachthavens en voor boten die de stad passeren. Tineke Bakker is eigenaar van zo'n jachthaven en ziet het nieuwe doorvaartvignet als onderdeel van een groter probleem. "Het vignet, het havengeld dat hoger geworden is en dan nog het elektrisch varen. Dat is gewoon de doodsteek." In 2025 wil de gemeente namelijk dat alle vaartuigen in de stad elektrisch zijn. Volgens Krijger en Bakker is het vignet een voorbeeld van de opeenstapeling van steeds duurder wordende vaarkosten. "De vraag is echt waar het stopt, watersport wordt steeds moeilijker gemaakt in de stad."

Handhaven Bakker hoort dat mensen in haar jachthaven de dupe worden van het doorvaartvignet. Een man die zijn boot klaar aan het maken is voor de winter snapt het niet: "Het water is van iedereen, er zijn ook mensen met een klein budget die van het water willen genieten." Een andere eigenaar heeft zijn boot vorige week verkocht omdat de extra kosten hem te veel werden. Volgens de gemeente is het vignet vanaf januari te verkrijgen, maar wordt er dan nog niet gehandhaafd. De gemeente zou dan digitaal moeten kunnen zien of mensen in het bezit zijn van het vignet. Krijger heeft daar haar vraagtekens bij. "Komen er tolpoortjes op het water waar ik kan dan kan afrekenen?"