Man (37) die verdacht wordt van mishandeling bejaard stel tot rechtszaak op vrije voeten

Een 37-jarige Hoofddorper die eerder deze week werd opgepakt op verdenking van mishandeling van twee senioren in Nieuw-Vennep, mag de rechtszaak tegen hem in vrijheid afwachten.

Een bejaard echtpaar dat afgelopen zaterdag rond 13.45 uur over de Westerdreef fietste zag daar plotseling een bebloede man naast een fiets liggen. De vrouw besloot de man te gaan helpen, maar toen zij hem benaderde, reageerde hij zeer agressief. Hij sloeg de vrouw in haar gezicht en mishandelde haar.

Haar man schoot haar te hulp, waarop de gevallen fietser ook hem aanviel, mishandelde en verwondde. Na de mishandeling, sloeg de gewonde man lopend op de vlucht. Zijn fiets en een petje liet hij achter.

Onder invloed

De man was onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, zo liet de politie daags na de mishandeling al weten. De man en de vrouw werden beiden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar aan hun verwondingen behandeld.

In de hoop de dader te vinden, publiceerde de politie eerder foto's van de fiets en het petje. Of dat heeft geholpen bij de opsporing is niet bekend, maar afgelopen dinsdag werd een 37-jarige Hoofddorper opgepakt. Een dag later is hij in afwachting van zijn rechtszaak naar huis gestuurd.