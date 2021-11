Edammers vieren Sint-Maarten in optocht: "Want met kermis gaan we al langs de huizen"

Honderden kinderen trokken vanavond voor Sint-Maarten gewapend met lampionnen en in het gezelschap van hun ouders door de historische binnenstad van Edam. Langs de route stonden zangers en muzikanten, dus ook als de kinderen er even geen zin in hadden, was er muziek. Maar als het ze gevraagd wordt, zingen ze uit volle borst: "Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten..."

Jan Harmsen is van de organisatoren van het feest dat vorig jaar door corona moest worden afgeblazen. Dit jaar stroomt de Dam in Edam on zes uur vanavond vol met kinderen en prachtige zelfgemaakte lampionnen.

Andere traditie

Normaal wordt Sint Maarten gevierd door groepjes kinderen die langs de huizen gaan en in ruil voor het zingen van een liedje snoep krijgen. Maar in Edam is er een andere Sint Maarten- traditie: "Met de kermis gaan we langs de huizen en daarom doen we het met Sint-Maarten met een optocht", legt Jan uit. De traditie is al behoorlijk oud, want Jan ging zelf als driejarige al met zijn moeder mee in de optocht.