Wethouder Victor Everhardt nieuwe partijvoorzitter van D66

Wethouder Victor Everhardt (Financiën) is gekozen tot nieuwe partijvoorzitter van D66. In een online verkiezing wist Everhardt iets meer dan de helft van de stemmen te krijgen.

De wethouder volgt met zijn benoeming Anne-Marie Spierings op als partijvoorzitter. Zij was sinds 2018 voorzitter van D66.

De leden van D66 konden tot afgelopen woensdag stemmen op hun favoriete kandidaat. De 53-jarige Everhardt ging de strijd aan met Janarthanan Sundaram, een ondernemer uit Enschede. Everhardt ontving in de online verkiezing ruim 54 procent van de stemmen. Zaterdag ontvangt hij officieel de voorzittershamer.

In 2019 werd Everhardt wethouder van Financiën en Economisce zaken. Daarvoor was hij wethouder in Utrecht en ambtenaar bij de ministeries van Justitie en Volksgezondheid.