Sint Maarten: Kleurrijke lampionnen, veel snoepgoed en zingende kinderen

Een andere bewoner op de Venenlaan is erg te spreken over de opkomst. "Ja, het zijn er meer dan vorig jaar, maar mijn snoeppot zit nog heel erg vol", lacht de bewoner. "De kinderen moeten dus nog even flink gaan graaien straks." Tekst gaat verder onder video:

Niet alleen de kinderen werden vanavond in Hoorn getrakteerd op snoepgoed. Ook de volwassenen werden door een bewoner getrakteerd op een lekkernij. "Ze zeggen dat ik jarig ben", vertelt de uitdelende bewoners cynisch aan NH-Nieuws/WEEFF. "En wie jarig is trakteert!"

