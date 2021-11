Sinterklaas per boot over grachten in plaats van te paard door stad: "Dan zijn er minder contactmomenten"

Hij komt, hij komt, die goede oude Sint. Tenminste, als het demissionaire kabinet morgen tijdens een nieuwe coronapersconferentie niet toch nog roet in het eten gooit. Waar meerdere steden de afgelopen dagen zelf de stekker uit het evenement trokken, gaat de intocht in Amsterdam vooralsnog door. Sterker nog, het programma lijkt grootser dan ooit.

"We konden de normale Sinterklaasintocht met Sinterklaas op zijn paard niet door laten gaan in verband met de maatregelen van dit moment", zegt Edgar Peer voorzitter van de stichting Sinterklaas Amsterdam. "We hebben er voor gekozen om Sinterklaas door de grachten te laten varen zodat er geen fysiek contact is tussen Sinterklaas met zijn pieten en het publiek."

Route

Sinterklaas vaart via de Amstel met zijn stoomboot langs de Weesperzijde, het Amstelhotel en Carré. Dan gaat hij voor het eerst in de geschiedenis met zijn stoomboot de grachten op, namelijk bij de Prinsengracht. Aan het einde van de Prinsengracht draait hij via de Brouwersgracht de Herengracht op en eindigt hij weer helemaal aan de andere kant van de grachten traditioneel bij het Scheepvaartmuseum. De boot waarmee de Sint over de grachten vaart zal niet de stoomboot zijn, dat was onpraktisch. De goedheiligman stapt op de Amstel over op een kleinere boot die makkelijker onder de bruggen door kan.

Doorstroomlocatie

Het gedeelte van de intocht langs de grachten is voor iedereen toegankelijk omdat het publiek op deze manier beter verspreid is. Een QR-code is niet nodig, omdat het volgens de overheid een 'doorstroomlocatie' is. Bij het eindpunt van de tocht, het Scheepvaartmuseum, is een QR-code wel verplicht, dit gebied is ook alleen toegankelijk voor genodigden.