Venhuizer verdachte van neersteken 15-jarige jongen in Hoogkarspel op vrije voeten

De Venhuizer (18) die ervan wordt verdacht een 15-jarige jongen te hebben neergestoken in Hoogkarspel is weer op vrije voeten. Besloten is dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten, zo meldt een woordvoerder van de Rechtbank Alkmaar aan NH Nieuws/WEEFF.

Adobe Stock

Het slachtoffer werd op 23 september op de Noordervoert door twee mannen van zijn fiets getrokken. Hij werd gestoken met een mes, liep verwondingen op aan zijn hoofd, maar overleefde de aanval. Het onderzoek kenden een stroeve start omdat een aantal getuigen wilde namelijk niet met de politie praten. Maar een week later werd een 18-jarige Venhuizer aangehouden voor betrokkenheid. Vervolgens werd er ook nog een 17-jarige Alkmaarder opgepakt voor de steekpartij. Andere verdacht nog zit wel vast Die laatste zit nog steeds vast. Zijn voorarrest werd in oktober met drie maanden verlengd, waardoor in januari weer moet voorkomen. In het geval van de Venhuizer besloot de rechter hem in afwachting van het strafproces, onder voorwaarden, vrij te laten. Als hij die voorwaarden overtreed, wat die zijn is overigens niet bekend gemaakt, wordt hij weer aangehouden.