Hoe een Weesper tuin het epicentrum van een juridisch steekspel werd: "We stoppen niet"

"Elke bewoner aan de Lange Muiderweg heeft intussen ervaren dat het nog drukker is geworden en dat het aantal bakfietsen enorm toegenomen is", aldus de actiegroep. "Ons verbaast het dat de ouders zelf de Lange Muiderweg niet vermijden. Want het is wachten op ernstige ongelukken."

Een week later verleende de gemeente Weesp de juiste vergunning aan boerderij De Groene Griffioen, maar tegen die vergunning liggen nu dus zes bezwaren klaar. Morgen vindt de hoorzitting klaar waarin de bezwaren worden behandeld, maar pas over een aantal weken is duidelijk of de vergunningen daadwerkelijk stand houden.

Een belangrijk bezwaar van de actiegroep is de letterlijke aanvraag van de vergunning. Die is namelijk aangevraagd voor het tijdelijk realiseren van een groentetuin. "Let wel: de aanvraag is dus niet voor een pluktuin, waarbij leden uit Weesp en omstreken komen plukken, tuinieren en recreëren met kinderen", aldus de bewoners aan de Lange Muiderweg. Volgens initiatiefnemer van de pluktuin Smeets kan een dergelijke vergunning simpelweg nog niet aangevraagd worden om dat een dergelijke vergunning in de huidige wet- en regelgeving niet bestaat.

Vergunningen

"Toen wij begonnen met de vergunningaanvraag dacht ik: wie is er nou tegen een groentepluktuin?", aldus initiatiefnemer van de pluktuin Sanne Smeets. "Dus het heeft me wel verbaasd en ik vond het ook wel moeilijk. Maar dat betekent niet dat we stoppen."

Smeets is ook niet van plan om het erbij te laten, mocht onverhoopt de vergunning toch vervallen. "Dan gaan we op zoek naar een andere plek, maar uit ons onderzoek blijkt dat die niet zomaar te vinden is in de buurt."