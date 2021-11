Zingende kinderen met lampionnen in de straat: zo viert Noord-Holland Sint-Maarten

Het is vandaag Sint Maarten en in de hele provincie gaan kinderen weer zingend de deuren langs met hun lampionnen. Extra aanscherpingen rondom het feest waren niet nodig, wel roepen veiligheidsregio's deelnemers op om in kleine groepjes door de straten te lopen. Bewoners achter de deur krijgen de tip om voorverpakt snoep uit te delen. Benieuwd hoe Sint-Maarten vanavond verloopt? Bekijk het hier!

NH Nieuws

Vorig jaar kon Sint-Maarten in Edam door corona niet doorgaan, maar gelukkig is de lampionnenoptocht vanavond terug van weggeweest. Er is muziek en kinderen kunnen langs de route snoep, speculaas en fruit verzamelen. Bekijk hieronder de beelden uit Edam.

211111 sintmaarten edam - NH Nieuws

In Zaanstreek-Waterland deelt de politie snoep uit aan de kinderen tijdens hun dienst in Koog aan de Zaan.

Marc van Straten

Maar niet alleen in Edam en Zaanstreek-Waterland is het feest. Op de Helderse basisschool de Windwijzer wordt Sint-Maarten ook uitgebreid gevierd vanavond. Het schoolplein is versierd met lichtjes, wat dit feest extra sfeervol voor de kinderen maakt. In Winkelcentrum Dorperweerth in Julianadorp was er een lampionnenkeuring en konden de kinderen zingend langs de winkels voor een snoepje. Bekijk hieronder de beelden uit Den Helder en Julianadorp.

Snoep gestolen Minder leuk was het bij Monique Smit, zus van Jan Smit, vanavond in Volendam. Haar bak met snoep werd door jongens leeggeroofd. Op de beelden, die gemaakt zijn door een camera bij de deur, is te zien hoe één van de jongens de gehele snoepbak leegt in zijn zak en vervolgens met heftige scheldwoorden weer snel vertrekt. Bekijk hieronder de camerabeelden. Let op: geluid kan heftig zijn.

Snoep gestolen in Volendam - NH Nieuws

Volwassenen krijgen snoep Op de Venenlaan in Hoorn werd vanavond voor de voordeuren van bewoners luidruchtig gezongen door tientallen kinderen. Maar niet alleen de kinderen werden vanavond in Hoorn getrakteerd op snoepgoed. Ook de volwassenen werden door een bewoner getrakteerd op een lekkernij. "Ze zeggen dat ik jarig ben", vertelt de uitdelende bewoners cynisch aan NH-Nieuws/WEEFF. "En wie jarig is trakteert!" Een andere bewoner op de Venenlaan is erg te spreken over de opkomst. "Ja, het zijn er meer dan vorig jaar, maar mijn snoeppot zit nog heel erg vol", lacht de bewoner. "De kinderen moeten dus nog even flink gaan graaien straks."



Bekijk hieronder de beelden uit Hoorn:

Ook de volwassenen konden rekenen op een traktatie - NH Nieuws

De mooiste lampion van Noord-Holland In een zoektocht naar de mooiste lampion van Noord-Holland riep NH Media de afgelopen dagen op foto's van jouw lampion in te sturen. Veel kinderen hebben hierop gereageerd, want daarmee maak je kans op extra snoepgoed. NH Media verdubbelt namelijk de opbrengst van de winnaar. Op vrijdag 12 november komt onze radioverslaggever het snoepgoed persoonlijk overhandigen. Bekijk hieronder de leukste foto's.

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen

Lampionnen Sint Maarten Eigen inzendingen Volgende