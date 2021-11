Fastfoodzaken Leidsestraat overwegen gang naar rechter om nachtelijke sluiting

Zes ondernemers van fastfoodzaken in de Leidsestraat overwegen naar de rechter te stappen vanwege het besluit van burgemeester Halsema om de zaken na middernacht te sluiten. Ze vinden dat het besluit 'erg gehaast' is genomen en voelen zich niet door de gemeente gehoord.

"De gemeente heeft dit besluit genomen met nihil overleg met de betreffende ondernemers en zonder ons een kans te geven er wat aan te doen", stelt New York Pizza-uitbater Daniël Ninor in een reactie. Hij spreekt tevens namens de ondernemers van de Febo, Wok to Walk, Crystal, Maos en een crêperie in de straat.

Volgens Ninor kregen de ondernemers maandag van de gemeente te horen dat er plannen waren om hun zaken 's nachts te sluiten. "Toen hoorden we al dat het besluit voor 90 procent vast stond. Vervolgens is het woensdag ingevoerd."

Drukte in Leidsestraat

De ondernemers ontkennen niet dat het tijdens de uitgaansavonden druk is in de Leidsestraat. Vanwege de drukte die rond middernacht ontstaat vanwege de nachtelijke sluiting van de nabijgelegen horeca, had Ninor de laatste weekenden al een beveiliger voor de deur staan om de drukte in goede banen te leiden.

"De onveilige situatie wordt vooral veroorzaakt door de trams die door de straat rijden. Ik heb de gemeente gevraagd of de trams vanaf middernacht niet kunnen omrijden om zo de Leidsestraat te ontzien", aldus Ninor. Volgens de ondernemer loopt hij door de nachtelijke sluiting ruim de helft van zijn dagomzet mis. Daar bovenop komen de kosten voor het personeel dat al was ingeroosterd en de inkopen die al waren gedaan.

De gemeente laat weten dat de ondernemers tijdig zijn geïnformeerd en dat zij daarna de mogelijkheid hebben gekregen om een zienswijze te geven op het voorgenomen besluit.