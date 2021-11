Gemeente Zaanstad wil 175.000 euro terugvorderen op vrouw na te veel betaalde uitkering

De 68-jarige Nazmiye Z. uit Zaandam moet mogelijk zes maanden (waarvan vier voorwaardelijk) de cel in. De vrouw ontving volgens het Openbaar Ministerie van 2008 tot 2018 onterecht een uitkering, omdat ze in bezit was van een appartement in Turkije. Zelf ontkende ze vandaag in de Alkmaarse rechtbank er weet van te hebben: haar broer zou de eigenlijke eigenaar van de woning zijn.

De broer van de vrouw heeft een appartementencomplex laten bouwen in Turkije. Toen hij in 2002 relationele problemen kreeg, heeft hij de appartementen op naam van verschillende familieleden laten zetten. Zo kreeg de 68-jarige vrouw een appartement op haar naam, bij haar dochter gebeurde hetzelfde.

Tip naar Zaanstad

In 2016 gingen er alarmbellen rinkelen bij de gemeente Beverwijk, waar de dochter toen woonde en een uitkering ontving. Ze zou een appartement in Turkije hebben en daarover niet hebben verteld. Vanuit Beverwijk werd de gemeente Zaanstad getipt, waar de 68-jarige Z. woont. Tijdens de zitting werd duidelijk dat Zaanstad liefst 175.000 euro terug wil vorderen op de vrouw.

De vrouw bevestigt dat ze in 2002 de woning op haar naam had gekregen. Maar dat zou slechts voor een week, maximaal een maand het geval zijn. Daarna zou dat weer ongedaan worden gemaakt. Aangezien ze niet kan lezen of schrijven is ze afhankelijk van de hulp van anderen wat papierwerk betreft. Gedurende de zitting herhaalde ze meerdere malen er geen weet van te hebben dat de woning nog steeds op haar naam stond.

Geen profijt

Haar advocaat voegde daar aan toe dat Z. vrijwel nooit in Turkije is geweest. Volgens een verklaring van de nu in Oostenrijk woonachtige broer heeft zijn zus op geen enkele wijze profijt gehad van het feit dat het appartement op haar naam stond. Ze heeft nooit huur ontvangen en er nooit gewoond; ze had de sleutel niet eens.

Volgens de officier van justitie heeft Z. nagelaten om mensen in haar omgeving hulp te vragen. "Dat ze dat heeft nagelaten had als risico een hogere uitkering te ontvangen dan waar ze recht op had." Ze gaf wel aan het een 'hele ingewikkelde vraag' te vinden wat een passende straf zou zijn, ook gezien het feit dat Z. op dit moment nog maar net rond kan komen en ze verschillende ziekten onder de leden heeft. Uiteindelijk eiste ze zes maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De advocaat bepleitte vrijspraak.

De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.