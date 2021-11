Hilversummers hebben meeste last van verkeerslawaai: zo zit het in jouw gemeente

Hilversummers hebben van alle Nederlandse gemeenten het meest last van verkeerslawaai in de bebouwde kom. Zeker 14 procent van de bewoners heeft veel last van kabaal van de weg, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM, het CBS en de GGD.

De klachten komen van voorbijrazende auto's of het kabaal van scheurende scooters. Het aantal klachten over het verkeerslawaai ligt in Hilversum twee keer zo hoog vergeleken met het landelijk gemiddelde.

Ook andere bewoners van 't Gooi zeggen veel last te hebben van het kabaal. Alle gemeenten scoren boven het landelijk gemiddelde, van de bewoners van Laren geeft ook 10,9 procent aan overlast te ervaren. Naast Hilversum en Laren scoort alleen Amsterdam (11,1 procent) ook opvallend hoog.

In dunbevolkte, vaak landelijke gemeenten, hebben mensen doorgaans veel minder last van de overlast van verkeerslawaai. Van de grotere gemeenten valt onder meer de Haarlemmermeer nog op: daar geeft slechts 3,3 procent van de mensen aan last te hebben van verkeerslawaai, veel lager dan het landelijk gemiddelde.

Verstoorde slaapuurtjes

Overlast van het verkeer is een van de grootste ergernissen van Nederlanders als het gaat om hun woontevredenheid. Het verkeerslawaai is een van de belangrijkste bronnen van verstoorde slaapuurtjes: zo'n 6 procent van de volwassenen geeft aan 'ernstige slaapproblemen' te hebben door voorbijrazend verkeerd. Vooral brommers en motoren veroorzaken ernstige geluidshinder, daarnaast zijn mensen in de afgelopen jaren meer geluidsoverlast gaan ervaren van bestelbusjes.