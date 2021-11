Burgemeester Halsema grijpt in: fastfoodzaken Leidsestraat moeten 's nachts dicht

Acht fastfoodzaken in de Leidsestraat mogen op last van burgemeester Halsema vanaf vanavond niet meer na middernacht open zijn voor afhalen. Veel horecabezoekers bleven tijdens uitgaansavonden hangen rondom die fastfoodzaken, aldus de gemeente.

Horecazaken mogen vanwege de landelijke sluitingstijd tot middernacht open zijn, terwijl de fastfoodzaken tot 04.00 uur open mochten blijven voor afhalen. Volgens de gemeente staat de Leidsestraat na sluitingstijd van de clubs en cafés in de weekenden vol met publiek.

"De laatste weken is het aantal meldingen van vechtpartijen, ruzies en overlast toegenomen. Ook ontstaan er gevaarlijke situaties met de tram. Het plaatsen van extra verlichting in het gebied, heeft niet het gewenste effect gehad", aldus de gemeente. Burgemeester Femke Halsema gaat daarom nu over tot het beperken van de openingstijden via de gemeentelijke APV.