'Slimme' ramen in Zwanenburg tegen vliegtuiglawaai Schiphol

In Zwanenburg wordt een maand lang onderzoek gedaan geluidswerende ramen die het lawaai van Schiphol moeten tegenhouden. Onderzoekers van het Delftse bedrijf DeNoize bivakkeren de komende weken in een woning onder de rook van de Zwanenburgbaan. Schiphol, DeNoize en Stichting Leefomgeving Schiphol spreken over een wereldprimeur, kritische omwonenden over een lapmiddel.

Volgens DeNoize heeft laboratoriumonderzoek uitgewezen dat de ramen het grootste deel van buitengeluiden, zoals vliegtuiglawaai kan tegenhouden. Het bedrijf brengt het onderzoek nu in praktijk door de ramen een maand lang te testen in een woning in Zwanenburg. DeNoize wil niet kwijt waar in Zwanenburg het huis staat, alleen dat het recht onder de aanvliegroute van de Zwanenburg is.

Voor het onderzoek worden geluidsmetingen gedaan met de oorspronkelijke ramen van het huis, met extra geïsoleerde ramen en de bestaande ramen met 'slimme' technologie erin. De ramen zijn voorzien van ruisonderdrukking die een deel van het buitengeluid kan blokkeren. De onderzoekers gaan metingen doen met echt en nagebootst vliegtuiggeluid.

Het project wordt gefinancierd door Stichting Leefomgeving Schiphol. Die stichting krijgt geld van van Schiphol en de overheid om de overlast van omwonenden te compenseren.

Lapmiddel

Omwonende Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) noemt de slimme ramen een lapmiddel. "Isolatie is goed als het op kosten van Schiphol is, maar het is geen oplossing van het probleem", aldus Poelmans. "Vliegtuigen veroorzaken ook trillingen die stress en slaapverstoringen veroorzaken. Bovendien leven mensen niet 24 uur per dag in hun huis."

Volgens Poelmans zijn zulke technologische oplossingen, waaronder ook het adaptief bouwen in Haarlemmermeer, een trucje van Schiphol om meer vluchten te verdienen. Schiphol mag het aantal vluchten uitbreiden, als de overlast voor de omgeving afneemt.

Alleen met minder vliegtuigen kan de hinder afnemen, vindt Poelmans. Hij pleit voor een halvering van het aantal vluchten op Schiphol: van 500.000 naar 250.000 vluchten per jaar.