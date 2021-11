Zaag moet Molen van Piet behoeden voor ramp: "Het zou niet de eerste keer zijn"

Slapeloze nachten heeft Cees Piet ervan gehad. Zijn Molen van Piet 'danst' in de wind en de stenen springen vanbinnen uit de muur. Oorzaak zijn de hoge, monumentale bomen op het bolwerk die de wind uit de wieken nemen. "Het is gevaarlijk, de wieken kunnen zomaar losbreken."

Piet waarschuwt al jaren voor de risico's. Maar het leek alsof er bij de gemeente, die eigenaar is van de molen, niemand was die zijn zorgen deelde. "Wel werden de muren opnieuw gevoegd en stonden ze klaar met noodmaatregelen zoals het aanbrengen van staalkabels die het loskomen van de kap moeten voorkomen."

Na een motie van de VVD is het einde van de gevaarlijke situatie rond de molen deze week eindelijk in zicht. Er mag rigoureus gesnoeid worden. Als het aan de molenaar ligt, nog dit seizoen. "Anders zijn we straks weer een jaar verder."

Totdat op een dag raadslid John van der Rhee een kijkje nam in de molen en met eigen ogen zag wat er gebeurde. "De situatie is het gevolg van onwetendheid", zegt hij. "Er is sprake van een onmogelijke situatie. De molen is een rijksmonument en moet goed en veilig kunnen draaien."

Zijn voorstel om drastisch te snoeien werd deze week door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. In het besluit is het woord 'vellen' geschrapt, maar staat wel dat de bomen mogen worden teruggesnoeid tot de hoogte van de onderkant van de wieken, zo'n tien tot vijftien meter boven het maaiveld. "En niet onbelangrijk: dat het voortaan ook tot die hoogte wordt bijgehouden", aldus een opgeluchte Piet.

