Kettingzaag moet Molen van Piet behoeden voor ramp: "Het zou niet de eerste keer zijn"

Slapeloze nachten heeft Cees Piet ervan gehad. Zijn Molen van Piet, in het centrum van Alkmaar, 'danst' in de wind en de stenen springen vanbinnen uit de muur. Oorzaak is de hoogte van de monumentale bomen op het bolwerk, die de wind uit de wieken nemen. "Het is gevaarlijk, de wieken kunnen zomaar losbreken."