Honkbalweek Haarlem is terug in nieuwe vorm

Van 8 tot 15 juli 2022 wordt er weer een Honkbalweek Haarlem georganiseerd. Door corona ging de vorige editie van 2020 niet door. Komende zomer is het honkbalevenement in een nieuwe vorm weer terug.

Zo wordt de Honkbalweek verkort naar acht dagen en zullen er drie wedstrijden per dag worden gespeeld. Op vrijdagavond 15 juli zal dan de finale worden gespeeld. De wedstrijden worden ook gespeeld over zeven innings in plaats van de gebruikelijke negen innings. De organisatie hoopt zo een breder publiek aan te trekken.

Deelnemers

Natuurlijk is het Nederlandse team van de partij. Ook Chinees Taipei, Italië en Japan hebben hun deelname toegezegd. Met twee andere landen is de organisatie nog in gesprek.