Beelden van stockcar-crash Nigel (19): "Heelhuids weggelopen, rest is maar ijzer en geld"

Net na de start van de laatste stockcar F1-race van het jaar afgelopen zaterdag in de Engelse plaats King's Lynn slaat het onheil toe: de auto van Nigel de Kock (19) uit Beverwijk vliegt ondersteboven de hekken in. "Pech", is de droge conclusie van vader en monteur John de Kock. "Maar hij is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De rest is maar ijzer en geld, dat komt vanzelf wel weer goed."

De coureur rijdt vol tegen De Kocks zijkant aan. Die vliegt met zijn stockcar over de kop, de bocht uit en het hek in, waarna zijn auto nog een stukje wordt meegesleept door de andere auto's.

Te midden van het tumult in de eerste ronde van de finale van de race in King's Lynn lukt het Nigel tussen twee andere bolides niet om de bocht naar links in te zetten. Hij belandt met zijn stockcar dwars op de baan, waarna een andere coureur hem niet meer kan ontwijken.

Zijn vader John de Kock: "Hij is heelhuids weggelopen en daar gaat het om. Met de veiligheid van die auto's zit het wel goed: er zitten heel goede stoelen in, gordels en een neksupportsysteem zoals in de Formule 1."

"Maar het is wel zonde, want het was de laatste wedstrijd van het seizoen", zegt zijn vader John de Kock. "En Nigel was goed bezig, had ook echt een paar races gewonnen. Maar dit is ook stockrijden, het kan een keer fout gaan."

De Kock: "Het gebeurt wel vaker dat auto's over het circuit rollen. Maar dit was wel een nare, hij landt vol op de staalkabels... De auto heeft écht een pak schade: drie schokbrekers stuk, alle velgen krom, zelfs de carburateur van de motor is geraakt."