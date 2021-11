'Handjes' nodig voor grootste walvisziekenhuis ter wereld in Anna Paulowna

Het nieuwe opvangcentrum van SOS Dolfijn op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna is op zoek naar veel vrijwilligers om straks gestrande bruinvissen te kunnen verzorgen. Vanaf januari, als het hoogseizoen begint, moet de opvang gaan draaien. De zorg is zeer intensief en dus zijn er veel 'handjes' nodig aan en in de bassins.

Er wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe opvang midden op het landgoed. De twee bassins waar de dieren worden opgevangen, worden het eerst afgemaakt zodat het werk alvast kan beginnen. Daarna wordt de educatieruimte voltooid. De bassins zijn afgeschermd met geluidswerende ramen zodat de bezoekers straks wel kunnen kijken, maar de dieren tijdens hun herstel niet worden gestoord. "Ik denk dat we hier in ieder geval het grootste walvisziekenhuis van Europa hebben en ik denk zelfs wel van de wereld", zegt Van den Berg.

"Als de dieren na de stranding hier binnenkomen, kunnen ze niet zelfstandig zwemmen", vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "Ze moeten dus 24 uur per dag worden ondersteund. Per dag zijn zeker zeven vrijwilligers nodig om de dieren in het water te begeleiden. Het kan een paar dagen tot wel twee weken duren voor een bruinvis weer genoeg is aangesterkt om het zelf te doen."

Omdat de verzorging zo intensief is, zijn er nog zeker 30 vrijwilligers nodig. "Ik merk wel eens dat mensen denken dat ze niet de goede opleiding hebben. Maar dat is niet nodig. We leiden de mensen hier intern op. Je moet vooral flexibel zijn want een bruinvis meldt zich niet voor de stranding en krijgt geen verwijsbriefje van Neptunus (de god van de zee, red.). En je moet als vrijwilliger natuurlijk een grote dierenliefhebber zijn", legt Annemarie van den Berg uit.

In het nieuwe opvangcentrum is alle kennis gebundeld sinds de start van de opvang, toen nog in het Dolfinarium in Harderwijk. "We hebben hier bijvoorbeeld een quarantainesluis. Medewerkers en vrijwilligers komen van buiten, gaan dan eerst douchen om de bacteriën van buiten achter zich te laten. Daarna krijgen ze onze eigen kleding aan en gaan aan de slag. En de waterbehandelingsinstallatie, die de kwaliteit en temperatuur van het water constant houdt, is buiten gezet zodat de dieren niet worden gestoord door het geluid."

Verderop in het pand komt de keuken waar de vis zal worden klaargemaakt. Een bruinvis eet zo'n twee tot vier kilo vis per dag. En er is een medische ruimte waar bijvoorbeeld bloedonderzoek kan worden gedaan. "Hoenderdaell en Stichting Leeuw kunnen daar ook gebruik van maken", zegt Van den Berg.

