Vertraging bouw 2500 studentenkamers niet te verkroppen: "Woningnood erger dan paar vliegtuigen"

De nieuwe cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting kwamen begin oktober uit. Volgens DUWO zijn de cijfers dramatisch, zeker voor de regio Amsterdam. Zo blijkt dat het tekort in één jaar is gestegen van 5.200 naar 6.600 eenheden en op grond van de prognoses stijgt dit tekort in 2028 naar 21.700 als er niet fors bijgebouwd wordt.

Hoop vervlogen

Met dit oplopende tekort in het achterhoofd is het voor studentenunie ASVA niet te verkroppen dat de bouw nu wordt tegengehouden. "We hebben internationale studenten die in de zomer naar Nederland komen en opeens op straat slapen", aldus ASVA-bestuurslid Job Vermaas. "Studenten uit Noord-Holland moeten iedere dag twee uur reizen voor ze naar college kunnen. Dat is een onhoudbare situatie." De hoop op een stap naar de oplossing voor de woningnood is bij ASVA, nu de inspectie voor de bouw gaat liggen, een beetje vervlogen.

En ook bij DUWO zien ze de noodzaak voor woningen. Ze balen van de huidige situatie. "Zelfs met de te verwachten aanvullende maatregelen om de toestroom van internationale studenten gecontroleerd te beperken, blijft het alle hens aan dek om de kamernood aan te pakken en zijn de 2.500 nieuwe eenheden op Kronenburg keihard nodig", zegt DUWO.