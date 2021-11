Een voetbalstadion, meer horeca en de trein ondergronds: Beverwijkers vullen 'spoorzone' in

Een voetbalstadion op het parkeerterrein naast de Bazaar met FC Beverwijk als vaste bespeler, een snelle bootverbinding met Amsterdam, de spoorlijn en de A22 ondergronds en een mooie groene entree van Beverwijk met ook woningbouw, maar zeker niet met hoge flats. Het zijn slechts enkele van de antwoorden van de inwoners op de vraag van de gemeente hoe hun stad er moet gaan uitzien. Dat gebeurt door middel van 'straatgesprekken' maar ook via ouderwetse bijeenkomst zoals gisteravond in het Kennemer Theater.

Er waren niet veel, maar wel heel betrokken Beverwijkers naar het Kennemer Theater gekomen om te kijken hoe ze de 'transformatiepotentie' van hun stad, aldus programmamanager Maarten ter Horst, het best kunnen benutten. Het gaat om de zogeheten spoorzone, een gebied ter grootte van 400 voetbalvelden. Gisteravond ging het specifiek over het stationsgebied.

Met behulp van gekleurde stickertjes mochten ze in kleine groepjes hun beste ideeën pitchen zonder zich te laten beperken door geld. Cees Hamers uit Wijk aan Zee wil een groene verbinding tussen de voor- en achterkant van het station. "Net zoals ze dat in Rotterdam-Blaak hebben, lijkt me geweldig. " Aan een ander tafeltje geven ze via een sticker prioriteit aan esthetiek. "Laten we het hoekige van de stad combineren met de charme", klonk het daar.

Licht

Andere wensen waren veel licht rond het station dat daardoor veiliger wordt, woningen en horeca op de kop van de haven, een woonvoorziening voor ouderen bij de entree van de stad, meer parkeergelegenheid die niet ten koste gaat van groen en cafés en restaurants in de stad waardoor een 'bruisende Breestraat' ontstaat.