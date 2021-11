Wéér raak op adres in Westbeemster: wietplantages ontdekt in paardenboxen en schuur

De burgemeester van gemeente Beemster heeft gisteren op één adres in Westbeemster drie drugspanden gesloten, te weten twee paardenboxen en een schuur. In totaal zijn er 321 hennepplanten en 6,1 kilo henneptoppen gevonden. Het was niet de eerste keer dat er op dit adres wietplantages werden opgerold.

De kwekerij was volop in bedrijf toen deze werd aangetroffen tijdens een integrale controle van de gemeente, de politie, de douane, Liander en de veiligheidsregio.

Tweede keer

De burgemeester heeft het pand vervolgens voor 9 maanden gesloten, in plaats van de 6 maanden die normaal voor vergelijkbare panden geldt. Dit omdat het niet de eerste keer was dat er een hennepkwekerij op dit adres werd aangetroffen: in 2018 was dit ook al het geval.

De sluiting betekent dat het pand door niemand mag worden betreden. De gemeente hoopt zo ondermijnende drugscriminaliteit tegen te gaan en een veilige omgeving in Beemster te creëren.