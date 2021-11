Hoogwoudse voordrachtskunstenaar zoekt (nazaten) eigenaar poesiealbum uit jaren '30

Voordrachtskunstenaar Ina Eilander uit Hoogwoud is op zoek naar Nellie Breed, om haar of haar nazaten Nellies poesiealbum te overhandigen. "Dat lijkt me waardevol", zegt Ina over het album uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

Ze kreeg het album vlak voor de coronacrisis tijdens een voorstelling van een bezoeker overhandigd, vertelt Ina. De voordrachtskunstenaar, die zelf korte gedichten in het Nederlands en Westfries schrijft en voordraagt, nam het door en besloot op zoek te gaan naar de rechtmatige eigenaar of diens nazaten.

'Waardevol'

"Ik hoor zo vaak dat mensen hun poesiealbum zijn kwijtgeraakt, bij brand bijvoorbeeld. Of ze hebben het nooit teruggekregen van de laatste schrijver. Daarom lijkt het me waardevol", verklaart Ina waarom ze zoveel moeite doet om het poesiealbum met erfstuk-achtige waarde terug te bezorgen.

Het album heeft de tand des tijds niet ongeschonden doorstaan. "Het album is helaas een beetje beschadigd", vertelt ze. Dat neemt niet weg dat er op basis van de inhoud het een en ander over Nellies familie kan worden gezegd. Behalve dat het van Nellie Breed moet zijn geweest, onthult het album nog meer details over de familie van de eigenaar, waaronder haar geboorteplaats.

Link met Zaanstreek

"Nellie Breed is geboren in Alkmaar", vertelt Ina. Verder heeft de familie een overduidelijke link met de Zaanstreek (gehad). "Verder gaat het veel over Wormerveer." Ook Krommenie passeert de revue in het poesiealbum. Bovendien blijkt uit een van de versjes dat Nellies dochter Fietje heet(te). "Het schijnt dat Fietje inmiddels al is overleden", vertelt Ina, "maar ik hoop dat ik contact kan krijgen met een dochter van Fietje."

Ook een schoolvriendin van Nellie heeft in het album geschreven.

Kleine waterdroppel'en

Kleine korr'len zand

Vormen samen de trotsche zee

En het schoone strand

Kleine liefdedaden

Woordjes teer en zacht

Hebben vaak in 't kleinste huis

't grootst geluk gebracht

Ter herinnering aan je schoolvriendin,

Nellie Poutsma

'Zou voor mij een schat zijn'

Ina heeft het afgelopen jaar meer dan eens geprobeerd Nellies nazaten via internet te traceren, maar die pogingen bleken vruchteloos. Daarom probeert ze het nu langs deze weg. "Voor mij zou het een schat zijn."

Wie Nellie Breed of haar familie kent/heeft gekend, kan via Facebook met Ina in contact komen.