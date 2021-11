Nieuwe regels moeten eind maken aan geuroverlast door Tata, over tien jaar dan

Er mag geen ‘ernstige geuroverlast’ meer van het terrein van Tata Steel IJmuiden afkomen. Over tien jaar dan. Dat moet het gevolg zijn van twee voorgenomen ‘geurbesluiten’ van de omgevingsdienst, die toezicht houdt op het bedrijf. Volgens de nieuwe regels moet Tata zich houden aan een 'inspanningsverplichting en een verplichte rapportering', aldus de dienst. Dat is nu nog niet zo. De meningen van twee omwonendenorganisaties zijn verdeeld.

Volgens het tweede besluit van de OD NZKG moet Tata Steel zich continu blijven inzetten om geuroverlast te beperken. Een woordvoerder van de omgevingsdienst zegt dat Tata 'jaarlijks zal moeten rapporteren over kooksfabriek 1 en 2, de oxystaalfabriek en de de pelletfabriek, en 4-jaarlijks over overige geurbronnen'.

Met het eerste van de twee geurbesluiten van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zijn een paar bestaande regels strenger gemaakt én moet Tata zich in het vervolg aan een nieuwe regel houden. Die geuruitstootlimieten per fabriek worden aangescherpt, maar ook geldt straks dat de opgetelde uitstoot van de zeventien fabrieken op het terrein binnen de perken moet blijven.

Dirk Weidema, voorzitter van milieuplatform IJmuiden, reageert voorzichtig positief op de besluiten. "Het is weer een stapje in de goede richting, dus ik ben zeker blij. Maar er zijn nog vele stappen te zetten, ook op andere gebieden dan geuroverlast. Het gaat nog lang duren."

En ook dat is nieuw, zegt de woordvoerder. "Bij constatering van een overtreding lag de bewijslast bij de overheid of de omgevingsdienst om aan te tonen dat Tata de veroorzaker was of is. Door het nieuwe geurbesluit is Tata verplicht data aan te leveren."

Volgens Weidema van Milieuplatform IJmuiden is deze aanscherping mede dankzij zijn inspanningen tot stand gekomen.

"Heel Wijk aan Zee was op een gegeven moment maandenlang vergeven van de stank. In januari 2020 diende ik een handhavingsverzoek bij de OD in. Dat werd afgewezen. Er was wel een bepaling dat geuroverlast niet waarneembaar mocht zijn buiten het terrein van Tata, maar daar kon de OD toen niet op handhaven. Nu hebben ze het aangepast, en kan dat wel."

Maatregelen in het voorjaar merkbaar

Volgens de woordvoerder van de omgevingsdienst moeten de eerste resultaten 'in het voorjaar van 2022 merkbaar zijn', hoewel je je kunt afvragen in hoeverre die eerste resultaten aan de omgevingsdienst toe te schrijven zullen zijn.

De woordvoerder: "Het zijn dan vooral twee geurmaatregelen die Tata al dit jaar had aangevraagd en vergund heeft gekregen die dan geurverlichting geven, namelijk de opstookstanden staal- en ruwijzerpannen bij de oxystaalfabriek en dampwasser bij Beitsbaan 22."

Bezwaar

Wel legde de omgevingsdienst Tata vandaag definitief nog een extra, niet door Tata zelf geplande maatregel op. Op 1 september 2023 moet Tata de geurhinder uit schoorstenen van hoogoven 6 hebben ingedamd. Tata was in bezwaar gegaan tegen die maatregel, maar dat wuifde de omgevingsdienst vandaag weg.

Tata Steel had zichzelf al tot doel gesteld om in 2023 de geuroverlast op de directe omgeving met 85 procent te hebben teruggedrongen. Daar zitten ook enkele voorgenomen maatregelen bij voor de staal- en kooksfabrieken. In een reactie zegt Tata Steel 'het herzieningsbesluit te bestuderen om te kijken of en welke impact deze besluiten hebben op ons maatregelenpakket'.

Tata Steel heeft zes weken om in bezwaar te gaan tegen de nieuwe besluiten van het omgevingsdienst. Een woordvoerder antwoordde nog niets op vragen over eventuele voornemens in die richting.