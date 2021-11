Al maanden lekkages in huurwoning: "Ze hebben alleen wat foto's genomen"

Het water stroomt langs de wand in de woonkamer en uit het plafond in de hal. "Het is soms bijna een fontein", zegt de 73-jarige Gré Deyle uit Koog aan de Zaan. Sinds begin augustus heeft ze last van lekkages en woningbouwvereniging Parteon doet er niets aan.

Gré is ook bang voor kortsluiting en brand, want het water stroomt langs de elektra. "De mensen van de woningbouwvereniging zeiden dat ik de stopcontacten niet meer mocht gebruiken. Maar ja, dat is toch raar. Ik kan toch niet in het donker zitten en geen televisie meer kijken."

Er zijn al vier keer opzichters komen kijken, maar die hebben volgens Gré niets gedaan. "Ja, ze hebben wat foto's genomen, dat is alles."

Hulp van broer Joop

Gelukkig heeft Gré hulp van haar broer Joop Lodewijk. Die is al tachtig, maar laat zich niet de kaas van het brood eten. "Ik heb zeker al 20 keer gebeld met de woningbouwvereniging, vier keer een opzichter gehad en twee loodgieters. Ze weten precies wat ze moeten doen maar ze doen niets."

Volgens Joop zeggen ze nu dat ze niets kunnen doen als het niet droog is. "Maar het is al dagen droog en daarom ben ik ook zo boos", zegt Joop. "Straks zit mijn zus de hele winter in deze gevaarlijke situatie".

Te vochtig

Een woordvoerder van Parteon laat schriftelijk weten dat er onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de lekkage en dat de benodigde werkzaamheden in kaart zijn gebracht, waarvan enkele zijn uitgevoerd. Ook zouden er noodvoorzieningen getroffen zijn.

De rest van de werkzaamheden zouden nog niet uitgevoerd kunnen worden vanwege een 'te hoge luchtvochtigheid'. "Wij hebben regelmatig contact met mevrouw en zodra het weer het toelaat gaat de aannemer direct bij mevrouw aan de slag."