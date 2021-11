Einde aan turborotonde: gemeente Hoorn levert nieuwe Provincialeweg op

"Op lange termijn is het natuurlijk duurder om twee keer een ingreep te doen", vervolgt hij. "Maar op dat moment was een rotonde waarschijnlijk stukken voordeliger. Maar dat werd ver voor mijn tijd besloten."

Met de nieuwe kruispunten, voorzien van stoplichten, kun je volgens Bashara de verkeersstromen beter reguleren, waardoor er meer auto’s op de weg passen. En dat is nodig, want de gemeente wil de stad graag verder ontwikkelen. Met onder meer een stadsstrand en de Poort van Hoorn, het miljoenenontwikkelingsplan rondom het stationsgebied.

“Als je als stad zulke ambities hebt, dan moet je deze stap gaan zetten. Bovendien constateerden we we dat de rotonde de veiligheid in het geding begon te brengen en er opstoppingen ontstonden. Soms tot aan de snelweg, maar ook de stad uit.”

Rekenfout

Hoewel het project vóór de feestdagen, zoals de gemeente voor ogen had, is afgerond, gingen de voorbereidingen niet direct van een leien dakje. Door een rekenfout moest het plan, dat al was goedgekeurd door de gemeenteraad, terug naar de tekentafel. "Dat is altijd vervelend."

Toch kijkt Bashara erg positief terug op het project. "Vanaf dat moment is er eigenlijk helemaal niks meer verkeerd gegaan." Uiteindelijk was de weg vijf weekenden gesloten voor verkeer. "Ik vind het ronduit indrukwekkend, als je ziet hoe snel dat is gegaan."