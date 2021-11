Ambtenaren wisten dat drempels in de Negen Straatjes gevaarlijk konden zijn

Ambtenaren die betrokken waren bij het plaatsen van bijna twintig drempels in de Negen Straatjes wisten dat de gekozen drempels eigenlijk niet geschikt waren. Dat blijkt uit stukken die door buurtbewoners via de Wet Openbaar Bestuur (WOB) zijn opgevraagd. Zo schrijft een ambtenaar in een e-mail dat fietsers mogelijk kunnen vallen als ze te hard over de drempels gaan. De drempels werden ongeveer een week na plaatsing alweer weggehaald.

Uit de opgevraagde stukken blijkt dat de leverancier al had gewaarschuwd dat deze drempel eigenlijk ongeschikt is. De Big Ramp 5 wordt vooral op asfalt gebruikt, bij parkeerterreinen en wegen met veel zwaar vrachtverkeer. Maar die waarschuwing wordt in de wind geslagen. Een ambtenaar spreekt van een drempel die goed afremt, maar 'niet zodanig dat de (brom)fietser gelijk onderuit gaat'. Het zou dus wel kunnen gebeuren. Maar niet gelijk.

Na een week alweer weggehaald

Vooral na aandringen van een boze Fietsersbond werden de drempels na ruim een week alweer verwijderd. Op de factuur van de leverancier staat een bedrag van bijna 50.000 euro, maar het is niet duidelijk wat Amsterdam uiteindelijk heeft betaald. Het is in ieder geval weggegooid geld vinden bewoners Carla en Birgit. En dat had voorkomen kunnen worden als de gemeente eerst met de buurt was gaan praten. "We willen aan de kaak stellen dat met name de bewoners niet gehoord zijn, en dat dat gewoon niet zo handig is. Bewoners denken graag mee."

Even los van de drempels staan er volgens de buurt nog een aantal opvallende dingen in de opgevraagde stukken. Zo ziet een ambtenaar een buitenkansje voor ondernemers in de Negen Straatjes nu het gebied shared space is. "Een bijkomend positief effect voor de ondernemers is dat er meer ruimte is voor het uitbreiden van terrassen na sluitingstijd van de winkel."

Carla: "Eerst was het argument 'meer ruimte voor de voetgangers', maar al snel bleek dat de horeca die ruimte ook wel erg graag wilde invullen met meer terrassen. En dat werd gehonoreerd als tijdelijke maatregel. Maar die tijdelijkheid wordt steeds weer verlengd, dus het is de vraag hoe tijdelijk dit allemaal is."