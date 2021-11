Laatste kans voor erfpachters om over te stappen naar nieuwe regeling

Erfpachters die nog geen gebruik maken van het nieuwe erfpachtstelsel, krijgen nog eenmalig de kans om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dat schrijft wethouder Marieke van Doornick vanmiddag in een brief aan de gemeenteraad.

Erfpachters die voor 8 januari 2020 geen aanvraag hebben gedaan voor de overstap naar het nieuwe erfpachtstelsel kunnen dit dus alsnog doen. Met deze zogenaamde 'spijtoptantenregeling' kunnen erfpachters nog gebruik maken van de oude gunstige voorwaarden. Zeker vijftien procent van de erfpachters in de stad komt in aanmerking voor de regeling.

Vernieuwing erfpachtstelsel

In 2017 besloot de gemeente om na 120 jaar een nieuw erfpachtstelsel in te voeren. Woningbezitters konden hierdoor overstappen naar eeuwigdurend erfpacht. Tot 8 januari 2020 hadden erfpachters de kans om over te stappen naar het stelsel. De regeling was achteraf gezien gebaseerd op een relatief lage WOZ-waarde van huizen.

Tegemoetkoming

Met de eenmalige regeling komt de gemeente erfpachters tegemoet die voor die tijd niet overstapten naar het nieuwe stelsel. Nu de pacht door onder andere de stijgende WOZ-waarden flink stijgt, voelen erfpachters die onder het oude stelsel vallen zich gedupeerd.

Dat zij dat nu toch mogen overstappen naar het nieuwe stelsel komt onder meer door druk van de Autoriteit Consument en Markt. Die vindt namelijk dat de gemeente erfpachters niet goed gewaarschuwd heeft voor de gevolgen van het niet overstappen naar de nieuwe erfpacht regeling.