Speeldata KNVB-beker: Telstar op dinsdagavond, Ajax en AZ een dag later

Het is bekend wanneer Telstar, AZ en Ajax hun wedstrijden spelen in de tweede ronde van de KNVB-beker. Opvallend is dat alle drie de duels van de Noord-Hollandse clubs niet rechtstreeks worden uitgezonden op televisie.

Telstar treft de amateurs van Spakenburg op dinsdagavond 14 december. De aftrap bij de wedstrijd tussen de eerste en tweede divisionist is om 20.00 uur in Velsen-Zuid. In de vorige ronde rekenden de Witte Leeuwen na verlenging af met Kozakken Boys (1-2).

AZ trapt ook om 20.00 af, maar doet dat op woensdagavond 15 december. De tegenstander in Alkmaar is Heracles Almelo. Ook Ajax speelt dan, maar in de Johan Cruijff Arena begint de wedstrijd om 20.15 uur. Amateurclub Barendrecht - actief in de derde divisie - kwam anderhalve week geleden uit de koker als tegenstander van de bekerhouder.

AZ en Ajax worden niet live uitgezonden op tv, omdat ESPN woensdagavond kiest voor FC Twente - Feyenoord (18.45 uur) en PSV - Fortuna Sittard (21.00 uur).