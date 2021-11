Betrokken paardeneigenaren 'helpen manegehouder Ingrid weer in het zadel'

Paardeneigenaren starten een inzamelingsactie voor manegehouder Ingrid Schouw onder het mom: 'Help Ingrid weer in het zadel'. Na een jarenlange strijd met de gemeente Bergen kan zij weer boven haar stal wonen, maar daarmee krijgt ze niet het geld terug dat ze kwijt was aan onder meer advocatenkosten en het inhuren van paardenoppassers. Dat hopen de paardeneigenaren te kunnen compenseren met deze actie.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Met een ferme klap van de voorzittershamer van de burgemeester van Bergen werd vorige week een wijziging in het bestemmingsplan van Ingrids manege aangenomen, waardoor ze weer mag wonen in de bedrijfswoning boven haar stal en paarden. Hiermee kwam een einde aan de strijd met de gemeente Bergen die meer dan zeven jaar duurde. In 2014 verbood de gemeente haar om in het appartement boven de kantine van de stal permanent te bewonen. De bedrijfswoning bleek illegaal, ook al woonde Ingrid Schouw er sinds 2006 en werd er door de vorige beheerders en eigenaren ook al jaren gewoond. Kosten "We zijn heel blij voor Ingrid", vertelt de 55-jarige Jolande Verhulst, paardenhoudster en klant bij Ingrid, namens alle pensionklanten aan NH Nieuws. "Maar we weten ook dat ze enorme kosten heeft gemaakt in het welles-nietes met de gemeente." Zo heeft de manegehouder alleen al zo'n 30.000 euro uitgegeven aan advocatenkosten, heeft ze oppassers moeten inhuren omdat ze zelf niet meer dan drie dagen per week boven haar stal mocht verblijven en heeft ze tijdelijk een ander huis moeten huren. "Dat loopt natuurlijk flink in de papieren", aldus Jolande. Tekst gaat verder onder 'Lees ook'.

'Alle beetjes helpen' Daarom vond ze dat het tijd is voor een inzamelingsactie: "Alle pensionklanten - dat zijn er zo'n 45 - en ik hopen dat mensen die begaan zijn met Ingrid, financieel wat kunnen bijdragen. Dit kan door middel van een Tikkie", vertelt de initiatiefneemster. De reden om het niet via een officiële inzamelingswebsite te doen, is omdat er dan ook een deel van het gedoneerde geld naar de organisatie achter de website gaat. Jolande 'is zich ervan bewust' dat ze waarschijnlijk nooit het hele bedrag bij elkaar gaan halen, 'maar dat hoeft ook niet'. "We willen Ingrid een hart onder de riem steken; haar letterlijk weer in het zadel helpen." Ondanks dat ze in Beverwijk woont, heeft Jolande haar paard al zo'n veertien jaar bij Ingrid gestald. Ze gaat vier à vijf keer per week op en neer naar Egmond-Binnen, vanwege de 'prachtige plek en ontzettend fijne sfeer'. "Ingrid is een heel positief persoon en dat merk je meteen als je op de manege aankomt", vertelt de Beverwijkse. Tekst gaat verder onder foto:

Een blije Ingrid Schouw met een deel van haar personeel - Ingrid Schouw

Vorige week heeft ze haar idee met de manegehouder gedeeld. Aan NH Nieuws vertelt Ingrid dat ze het 'een heel lief gebaar' vindt. "Mensen zijn hier allemaal zo begaan met elkaar, daar ben ik heel dankbaar voor." Geld voor onderhoud Ze weet ook al wat ze met het geld gaat doen. "Dat gebruiken we helemaal voor onderhoud aan de manege. We willen van alles opknappen, maar doordat er de afgelopen jaren zoveel geld verloren is gegaan aan rechtszaken en dergelijke, kon dat eerder niet." Ingrid organiseert zelf op zaterdagavond 11 december bij haar op de manege een bingo en loterij om nog geld bij elkaar te krijgen. Deelnemers kunnen onder andere restaurantbonnen, een avond bowlen, paardendekens en rijlessen winnen. "Dat zijn we aan het voorbereiden", zegt Ingrid. "Maar nu eerst aan de champagne om te vieren dat ik weer thuis ben."