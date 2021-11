Meer dan dertig basisschoolklassen in Zaanstreek-Waterland in quarantaine om corona

Gisteren bleek dat basisschool Et Buut het zwaarst is getroffen: omdat het aantal besmettingen snel opliep, werden alle zeventien klassen naar huis gestuurd. "Op een gegeven moment komt het moment dichterbij waarop je moet besluiten om de hele school dicht te doen", zegt voorzitter Birgit Schumacher van scholenkoepel Zaan Primair, waar El Buut onder valt.

Conciërge Petra Luterán van Et Buut vindt het 'heel erg wennen dat het zo leeg is'. "Maar ik bewaak het fort", zegt ze voor de camera van NH Nieuws. Dat betekent overigens niet dat ze de hele dag stilzit: via een raam in een van de klaslokalen geeft ze ouders de Sint Maarten-lampion mee die hun kinderen afgelopen week hebben gemaakt.

Corona-ellende

De klassen van Et Buut zitten in ieder geval deze week nog thuis, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de corona-ellende in het Zaanse onderwijs daarmee achter de rug is. Eerder sprak Rien Spies van scholenkoepel Agora het vermoeden uit dat het weleens tot kerst zou kunnen duren.

"Ik ben bang dat hij daar gelijk in heeft", zegt Zaan Primair-voorzitterSchumacher. "Want wat me opvalt, is dat als het landelijk omhoog gaat, we exact hetzelfde zien in Zaanstad en op onze scholen. En landelijk gaat het nog niet omlaag."