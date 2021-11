Criminoloog noemt werkwijze overvallersbende roekeloos: "Opvallend veel geweld gebruikt"

Uitzonderlijk en roekeloos. Zo omschrijft criminoloog Jasper van der Kemp de werkwijze van een groep overvallers die gelinkt wordt aan zeker zes overvallen. Ook de mate van geweld is volgens hem opvallend, zo zegt hij tegen NH Nieuws.

Vrije Universiteit Amsterdam en Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Een uitzending van Opsporing Verzocht maakte duidelijk dat de groep in wisselende samenstelling overvallen heeft gepleegd in het gebied tussen Alkmaar en Hoorn. Extreem geweld werd daarbij niet geschuwd. Zo werd een man in de Goorn geslagen met een koevoet en beschoten. De kogel miste hem op een haar na. Bij overvallen in Avenhorn en Noord-Scharwoude werden slachtoffers daadwerkelijk neergeschoten en overleefden het schot. Maar in Berkhout overleed Sjaak Groot nadat hij tijdens een worsteling met de overvallers werd neergeschoten.

Quote "De overval beheerst nog dagelijks ons leven. Zoveel geweld voor een paar honderd euro" slachtoffer overval

Eén van de slachtoffers van de overvallen staat NH Nieuws anoniem te woord. "De overval beheerst nog dagelijks ons leven. Als ik die beelden dan zie bij Opsporing Verzocht, dan komt alles terug. We hebben het ternauwernood overleefd. Zoveel geweld voor een paar honderd euro." Hoop op afsluiting na meer arrestaties heeft het slachtoffer niet. "Bij ons is niks gevonden. Geen dna, niks. Het is bovendien een grote groep. Dus als je er een paar hebt, zijn er nog steeds een paar over. Ze riepen toen ze weggingen na de overval dat ze zouden terug komen. Een veilig gevoel krijg ik er niet van als ze gearresteerd worden. Ik verwacht ook geen hoge straf." Opvallend gewelddadig Criminoloog Jasper van der Kemp vindt de gewelddadigheid opvallend. "Ze lijken vrij snel over te gaan tot geweld. Bij soortgelijke overvallen wordt er vaak alleen mee gedreigd, of gebeurt het als er niet wordt meegewerkt. Blijkbaar is er veel stress bij de overvallers op zo'n moment of denken ze daardoor sneller weer weg te kunnen gaan." Volgens hem duidt het erop dat de overvallers ook ervaring hebben met geweld. "Dit zijn vaak mensen die al meer op hun geweten hebben. Het suggereert dat het bekenden van de politie zijn." Tekst gaat verder onder het artikel.

De werkwijze oogt voor de criminoloog niet als een groep die professioneel te werk gaat. "Het is nogal onbesuisd. Zeker als je ook kijkt naar de hoeveelheid geweld. Het schieten is strafverzwarend en bovendien is de kans groot dat je sporen achterlaat." Ook kijkt Van der Kemp op van de grootte van de groep. "Meestal gaat het om twee, drie personen. Hier gaat het er om zeker vijf. En als de politie denkt dat ze in wisselende samenstellingen werken, kan de groep nog groter zijn. Dat is toch echt wel uitzonderlijk." Grotere pakkans Volgens de criminoloog zorgt dit voor een grotere pakkans. "Het zijn simpelweg meer mensen. De kans dat iemand dna-sporen achterlaat is ook groter. Bovendien zijn er meer contactmomenten omdat je met meer mensen moet communiceren." Tot nu toe werd er één man aangehouden, in de zaak van de dood van Berkhouter Sjaak Groot. "Het is blijkbaar toch heel complex voor de politie, want er is al een lijst aan overvallen geweest."

Overvallers komen mogelijk uit de buurt De politie vermoedt dat de daders uit het gebied komen waar de overvallen zijn gepleegd. Vooral omdat ze specifiek plekken bezoeken waar ze denken dat er contant geld te vinden is. Het slachtoffer dat met NH Nieuws sprak, denkt dat ook. "Ze wisten hier ook feilloos de weg te vinden naar onze slaapkamer. En bij een andere overval hebben ze eerst ingebroken bij de buren, omdat ze wisten dat die een sleutel hadden." Ook criminoloog Jasper van der Kemp snapt dat de politie dat denkt. "In algemene zin doen daders dit ook, omdat ze dan gebruik kunnen maken van bekende vluchtroutes en niet te lang onderweg hoeven te zijn. Als je deze zaken ziet, lijkt het er ook op dat de daders weten waar ze moeten zijn, wat duidt op lokale kennis." Beloning niet heel hoog Of de beloning van 65.000 euro gaat leiden tot tips uit de omgeving van de overvallers denkt de criminoloog niet. "Misschien dat het ertoe leidt dat er onderling in het circuit over gesproken wordt. Maar ik denk niet dat mensen voor dit bedrag het risico gaan lopen. Zeker als je ziet hoe gewelddadig deze groep is. Dan moet je wel zeker weten dat het loont om te tippen." De politie liet vanochtend weten op dat moment vijftien tips te hebben gehad, maar te hopen dat meer mensen zich melden die ook maar iets weten. Bekijk hieronder de uitzending met daarin de beelden van de daders van de overvallen op de huizen in Noord-Scharwoude en Heerhugowaard.